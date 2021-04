PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 10 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: le Paris-SG s’impose à Strasbourg (1.73)

Neymar après son carton rouge contre Lille, Marquinhos, Diallo, Bernat, Verrati, Florenzi, Kurzawa, Icardi et peut-être Mbappé si Pochettino décidait de se passer de ses services avant l’échéance capitale de mardi en Ligue des champions contre le Bayern de Munich, manqueront à l’appel cet après-midi à Strasbourg. Malgré cela j’envisage quand même une victoire parisienne en Alsace. En effet, rien de mieux pour préparer un ¼ de finale retour de LDC que de faire un résultat en championnat. Et surtout le PSG n’a pas droit à l’erreur en Ligue 1 sous peine de se faire décrocher par Lille ou rejoindre voire dépasser par Monaco et Lyon qui recevront Dijon et Angers demain. Jusqu’à preuve du contraire, Paris n’a pas renoncé à défendre son titre jusqu’au bout… et cela passe par un succès à la Meinau, surtout que Strasbourg n’a pris que 16 points sur 45 possibles à domicile.

Fiabilité : 60 %

