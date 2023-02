PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 10 février – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Wolfsburg s’impose sur la pelouse de Schalke 04 (1.94)

Wolfsburg, c’est Docteur Jekyll et Mister Hyde ! Après sa victoire 6-0 face à Fribourg et son succès 5-1 sur la pelouse du Hertha Berlin, le VfL s’est incliné trois fois de suite : à Brême, sur la pelouse de l’Union Berlin et contre le Bayern ! Ce soir, son adversaire sera d’un niveau beaucoup plus abordable puisque Schalke 04 est lanterne rouge de Bundesliga avec 2,5 buts encaissés à domicile en moyenne et compte 60 % de défaites devant son public. De son côté, Wolfsburg reste sur trois victoires (à Mayence, à Hoffenheim et à Berlin face au Hertha) en quatre déplacements. Enfin, lors de ses deux dernières visites à Gelsenkirchen, le VfL s’est imposé (4-1 et 2-0). Tout me paraît donc réuni pour que vous puissiez doubler votre mise en pariant sur la victoire des visiteurs.

Fiabilité : 60 %

Les autres options:

Heart of Midlothian gagne à Hamilton (1.41)

L’Union Saint-Gilloise ne perd pas à Bruges (1.52)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs : 4.16

Pariez sur Schalke 04 - Wolfsburg ici