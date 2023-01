PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 12 janvier - Supercoupe d'Espagne 1/2 finale

Notre pronostic: Barcelone s'impose à Riyad (Arabie saoudite) contre le Betis (1.50)

Comme la saison dernière, les 1/2 finales et la finale de la nouvelle formule de la Supercoupe d'Espagne se déroulent à Riyad, en Arabie Saoudite. Barcelone, leader de la Liga, réalise un parcours exceptionnel en championnat avec treize victoires, deux nuls et une défaite (sur la pelouse du Real Madrid) et vient de frapper fort en s'imposant (1-0) sur le terrain de l'Atletico de Madrid dimanche dernier, malgré l'absence pour cause de suspension de Robert Lewandowski. Même si le Betis est 4e de Liga, sa tâche s'annonce très compliquée si le Barça ne prend pas cette compétition par dessus la jambe. Sur leur niveau actuel, les Catalans devraient logiquement s'imposer et atteindre la finale.

Fiabilité : 40 %

