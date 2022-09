PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 13 septembre - Ligue des Champions

Notre pronostic : l'Atletico Madrid gagne à Leverkusen (2.35) !

C'est la belle histoire de la première journée de la phase de poule du groupe B ! Antoine Griezmann, cantonné à un rôle de remplaçant chez les colchoneros depuis le début de saison, a donné la victoire à son équipe au bout du temps additionnel contre Porto au Wanda Metropolitano (2-1). Succès qui confirme la bonne passe des Madrilènes : une seule défaite depuis la reprise. Le Bayer, de son côté, a mal démarré sa campagne européenne en perdant sur la pelouse de Bruges (1-0), adversaire supposé le plus faible du groupe. Leverkusen n'a gagné qu'un seul match depuis le début de saison et a déjà concédé douze buts en sept sorties. La victoire de l'Atletico en Allemagne ce soir n'a donc rien d'impossible et peut vous permettre de doubler votre mise (2.35) !

Fiabilité : 45%

