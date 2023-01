PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 14 janvier - Série A - Italie

Notre pronostic: Milan gagne à Lecce (1.60)

Si le Milan AC (2e avant cette journée) veut encore espérer conserver son Scudetto, il doit impérativement s'imposer à Lecce (13e). La mission en sera pas de tout repos car les joueurs des Pouilles viennent de remporter leurs deux premiers matches devant leur public: 2-1 contre l'Atalanta et la Lazio ! Cependant, les Rossoneri n'ont connu qu'une défaite à l'extérieur cette saison, sur la pelouse du Torino (2-1) et ils n'ont perdu qu'une seule fois à Lecce en vingt-trois ans (en 2006). Enfin, ils restent sur deux succès (4-3 et 4-1) au stade Ettore Giardiniero. Jamais deux sans trois ? C'est fort probable car les Giallorossi ont chuté quand ils ont reçu les ténors historiques de Série A: la Juventus et l'Inter !

Fiabilité : 70 %

