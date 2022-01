PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 15 janvier – Série A - Italie

Notre pronostic: la Lazio gagne sur la pelouse de la Salernitana (1.44)

La Salernitana, lanterne rouge de Série A, présente un bilan catastrophique à domicile (une victoire, un nul et sept défaites) et reste sur cinq revers consécutifs devant son public. Avec la pire attaque et la pire défense d’Italie, le promu risque de souffrir ce samedi contre la Lazio (6e) qui perd chez les gros mais gagne chez mal classés depuis deux mois et demi. A l’aller à Rome, la Salernitana n’avait pas pesé bien lourd et s’était inclinée 3-0. Si les Laziali ne veulent pas se faire complètement distancer dans la course à la Ligue Europa, ils doivent impérativement s’imposer à Salerne, ce qui ne fait pour moi guère de doute. Et cela vaut aussi pour l’Union Saint-Gilloise (1e), en déplacement à Seraing (17e), en Belgique.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

L’Union Saint-Gilloise gagne à Seraing (1.32)

Everton gagne à Norwich (2.00)

Man. Utd ne perd pas sur la pelouse d’Aston Villa (1.39)

Cote totale pour les quatre paris de folie du jour: 5.28

