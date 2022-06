PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 15 juin - Islande

Notre pronostic: Vikingur Reykjavik gagne sur la pelouse de Vestamannaeyjar (1.49)

Vikingur (4e) vient de remporter le derby sur la pelouse du Valur (3-1), avant de battre Akureyri (3e), et compte bien enchaîner une troisième victoire consécutive chez l'avant-dernier du championnat d'Islande. Vestamannaeyjar n'a pris que trois points sur vingt-quatre possibles depuis le début de la compétition et inscrit seulement six buts en huit journées, dont deux à domicile. Par ailleurs, l'IBV, sur sa pelouse, n'a plus battu Vikingur depuis cinq ans. Vu sa forme actuelle, je serai très surpris que Vestamannaeyjar mette fin à cette série négative ce soir. Alors banco sur un succès des visiteurs !

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Lanus ne perd pas sur la pelouse de l'Atletico Tucuman (1.44)

Internacional ne perd pas sur la pelouse de Goias (1.33)

Atletico Mineiro ne perd pas sur la pelouse de Ceara (1.28)

Corinthians ne perd pas sur la pelouse de l'Atletico Paranense (1.50)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 5.48

