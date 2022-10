PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 15 octobre - Ligue 2

Notre pronostic: Amiens s'impose à Nîmes (2.40)

Match des extrêmes entre Nîmes (19e) et Amiens (2e) en Ligue 2 ! Etonnant que la victoire des Picards dans le Gard soit si bien cotée: 2.40 ! Selon moi, il faut en profiter. L'ASC reste sur trois succès consécutifs alors que les Nîmois viennent de chuter trois fois de suite et n'ont pris qu'un point sur dix-huit possibles lors des six dernières journées de Ligue 2. La dynamique est nettement en faveur des visiteurs qui peuvent désormais viser une retour parmi l'élite même s'il n'y aura que deux tickets pour la Ligue 1 en fin de saison. En revanche, les Gardois devront lutter pour essayer de se maintenir. Dans ces conditions, banco sur Amiens pour largement doubler !

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Caen ne perd pas à Laval (1.33)

Sochaux ne perd pas à Metz (1.41)

Le Havre ne perd pas à Rodez (1.27)

Grenoble ne perd pas à Niort (1.45)

Mönchengladbach ne perd pas à Wolfsburg (1.48)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 12.26

