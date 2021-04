PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 16 avril Liga NOS - Portugal

Notre pronostic: le Sporting s’impose à Faro (1.46)

Match des extrêmes au Portugal opposant Farense (19e) au Sporting, leader et toujours invaincu en Liga NOS ! Le club de Faro reste sur quatre défaites en cinq journées et n’a plus gagné à domicile depuis début janvier. En revanche, le Sporting, accroché chez lui le week-end dernier par Famalicao, voyage très bien comme le prouve son bilan à l’extérieur cette saison: 10 victoires et 3 nuls en 13 déplacements (24 buts marqués et seulement 6 encaissés). Dans ces conditions, comment ne pas faire confiance au probable futur champion qui a besoin de cette victoire pour ne pas risque voir le FC Porto réduire les six longueurs d’avance des Lisboètes.

Fiabilité : 60 %

