PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 16 octobre – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Brighton s’impose à Norwich (2.12)

Match déséquilibré entre Norwich (20e) et Brighton (6e) ! Lanterne rouge de Premier League a pris seulement un point pris (0-0 à Burnley) en sept journées et a perdu trois fois sur trois à domicile face à Liverpool, Leicester et Watford. Bilan pas vraiment rassurant pour les « Canaries » avant de recevoir les « Seagulls » qui sont encore invaincus à l’extérieur après trois déplacements à Burnley, Brentford et Crystal Palace et qui n’ont chuté qu’une seule fois depuis le début du championnat d’Angleterre, devant leur public contre Everton. La saison dernière, Brighton s’était imposé deux fois contre Norwich (1-0 et 2-0). Un scénario similaire n’est pas à exclure vu la forme actuelle des deux clubs.

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Liverpool gagne à Brentford (1.35)

Man. Utd ne perd pas à Leicester (1.29)

Le Havre n perd pas à Caen (1.44)

Sochaux ne perd pas à Rodez (1.27)

Lille ne perd pas à Clermont (1.34)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 9.05

Pariez sur Norwich – Brighton ici