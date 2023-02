PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 17 février – Série A - Italie

Notre pronostic : Naples gagne à Sassuolo (1.54)

Depuis la défaite à Giuseppe Meazza contre l’Inter le 4 janvier lors de la reprise de la Série A, Naples, leader incontesté, a enchaîné six succès consécutifs (17 buts marqués et 2 encaissés). Chez les mal classés, les Napolitains ont gagné à chaque fois sans prendre de but en 2023 (2-0 sur les pelouses de la Sampdoria et de la Salernitana, puis 3-0 à la Spezia). On peut légitimement imaginer un scénario similaire à Sassuolo (14e). Le Napoli garderait alors au minimum quinze points d’avance sur son dauphin intériste et verrait le titre, désormais inéluctable, se rapprocher à grand pas. N’oublions pas que les Azzurri présentent un bilan exceptionnel en championnat : 19 victoires, 2 nuls et 1 seul revers !

Fiabilité : 40 %

Les autres options :

