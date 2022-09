PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 17 septembre - Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Manchester City gagne à Wolverhampton et Haaland marque (1.68)

A peine arrivé à Manchester, Erling Haaland est devenu la coqueluche du public et l'élément clef, avec de Bruyne, des Citizens. Le Norvégien découvre son nouveau club et n'arrête pas de "claquer": 13 buts dont 10 en Liga et 3 en Ligue des champions, le tout en seulement 8 rencontres. Dans ces conditions, comment imaginer que la "machine à marquer scandinave" ne soit pas décisif lors de la victoire très probable des Citizens à Wolverhampton. S'ils veulent vite rattraper et dépasser Arsenal en tête de la Premier League, les Mancuniens doivent impérativement s'imposer à l'extérieur aujourd'hui. La mission des hommes de Pep Guardiola n'a rien d'impossible chez le 14e du championnat qui ne compte qu'une seule victoire cette saison. Il y a quatre mois, Man. City s'imposait 5-1 chez son adversaire du jour, sans Erling Haaland. Convaincus ?

Fiabilité : 65 %

Les autres options:

Porto gagne à Estoril (1.29)

Le Sporting gagne sur la pelouse du Boavista (1.45)

L'AEK Athènes s'impose sur la pelouse du Panetolikos (1.60)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs: 5.03

