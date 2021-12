PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 18 décembre – Série A - Italie

Notre pronostic: la Juventus s'impose à Bologne (1.80)

Milan, Venise et la Fiorentina se sont récemment imposés à Bologne (10e de Série A) qui a donc perdu trois fois sur cinq devant son public en deux mois. Pas vraiment rassurant avant d'accueillir la Juventus (6e) qui a un urgent besoin d'enchaîner une série positive pour revenir au plus vite dans la course à la Ligue des champions ! Les Turinois prennent plus de points à l'extérieur qu'à domicile cette saison et n'ont chuté qu'une seule fois (à Vérone) lors de leurs sept derniers déplacements en championnat. Par ailleurs, les Bianconeri adorent les voyages à Bologne: huit victoires (dont six consécutives, série en cours) et deux nuls en dix ans ! Pire pour les Bolognais... ils restent sur onze revers d'affilée face à la Juve, tout stade confondu. De ce fait, parier sur les visiteurs me semble plutôt judicieux.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Le Sporting gagne sur la pelouse de Gil Vicente (1.50)

Twente gagne à Zwolle (2.00)

Vitesse bat le Sparta à Rotterdam (2.10)

Groningue ne perd pas à Almelo (1.58)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 17.92

Pariez sur Bologne - Juventus ici