PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 19 août – Ligue 2

Notre pronostic : Caen s’impose à Concarneau (2.20)

Caen, leader après deux journées de Ligue 2, n’a toujours pas encaissé de but : 2-0 sur la pelouse du Paris FC et 2-0 contre Pau ! Dans le même temps, Concarneau n’a pas encore marqué : 0-0 face à Bastia et défaite 1-0 à Bordeaux. Entre un promu qui vise le maintien et l’un des favoris pour la montée en Ligue 1, je donne l’avantage aux visiteurs. Les joueurs de Jean-Marc Furlan, l’homme des montées en L1, feront tout pour enregistrer une troisième victoire consécutive et compteront sur Alexandre Mendy, déjà buteur à deux reprises en deux rencontres, pour prendre les points point en Bretagne. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Le Real gagne à Almeria (1.39)

Le PSV gagne à Arnhem (1.50)

Naples gagne à Frosinone (1.36)

Sturm Graz gagne Lustenau (1.45)

Le Sparta Prague gagne à Teplice (1.44)

La Fiorentina ne perd pas à Gênes (1.29)

Ajax gagne sur la pelouse d’Excelsior (1.21)

Cote totale des huit paris extérieurs : 20.33

