PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 19 mai – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: West Ham s’impose sur la pelouse de WBA (1.62)

Comme vous venez peut-être de le lire dans la rubrique précédente, West Ham et Everton sont en course pour une place européenne la saison prochaine. Les Hammers sont en ballotage très favorable avec leur trois longueurs d’avance sur les Toffees mais ont tout intérêt à garder ce matelas avant la dernière journée de Premier League qui les verra recevoir Southampton. Dans ces conditions, il me semble fort probable que les Londoniens s’imposent à Birmingham, sur la pelouse de WBA, déjà relégué en Championship, comme ils l’ont fait à Burnley, autre mal classé, le 3 mai dernier.

Fiabilité : 65 %

Arsenal gagne à Crystal Palace (1.55)

Liverpool gagne à Burnley par au moins deux buts d’écart (1.56)

Cote totale pour les trois nuls du jour: 31.97

