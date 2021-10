PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 19 octobre - Ligue des champions

Notre pronostic: le Milan AC ne perd pas à Porto (1.50)

Pour son grand retour en Ligue des champions, le Milan AC n'a déjà plus le choix. Après leurs défaites à Liverpool (3-2) et contre l'Atletico (2-1) en toute fin de rencontre, les Rossoneri doivent impérativement prendre six points lors de leur double confrontation contre Porto pour espérer atteindre les 1/8 de finale de la compétition dans le groupe de la mort. Malgré les absences de deux de ses Français, Mike Maignan et Theo Hernandez, Milan a les armes pour gagner au Portugal comme Liverpool l'a fait (5-1). N'oublions pas que les Lombards comptent sept victoires et un nul (1-1 sur la pelouse de la Juventus) en Série A depuis le début de la saison. En se couvrant avec le N2, vous obtenez une jolie cote de 1.50 pour cette rubrique... sachant que Porto ne s'est jamais imposé devant son public face aux Rossoneri en Coupe d'Europe. Si vous aimez les risques, tentez la victoire des Italiens à 2.70 !

Fiabilité: 65 %

Les autres options:

Man. City gagne à Bruges (1.27)

Liverpool ne perd pas sur le terrain de l'Atletico (1.33)

Dortmund ne perd pas à Amsterdam (1.64)

Cote totale des quatre paris extérieurs: 4.15

Pariez sur Porto - Milan AC ici