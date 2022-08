PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 2 août - Ligue des champions

Notre pronostic: les Rangers ne perdent pas sur la pelouse de l'Union St Gilloise et les deux équipes marquent (2.20)

Le finaliste de la dernière Ligue Europa, battu aux tirs au but par Francfort, mais aussi 2e du championnat et vainqueur de la Coupe d'Ecosse, doit passer par les préliminaires pour ensuite disputer les barrages et ainsi espérer atteindre la phase de poule de la Ligue des champions. Le tirage au sort n'a pas été très clément pour les Rangers qui défieront ce soir l'Union St Gilloise à Bruxelles. La révélation 2021-2022 en Belgique a terminé en tête de la saison régulière mais s'est fait coiffé sur le poteau par le FC Bruges en play-offs. Cette équipe, redoutable en déplacement (14 victoires, 2 nuls et 1 revers en championnat) s'est montré moins efficace à domicile (10 succès, 3 nuls et 4 défaites). Novices en Coupe d'Europe, les Belges risquent de connaître quelques difficultés sur leur pelouse contre les Rangers. Dans ces conditions, je vous propose de jouer le N2 avec moins de 3,5 buts dans le match (1.80).

Fiabilité : 50 %

