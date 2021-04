PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 2 avril Liga 1 - Roumanie

Notre pronostic: l’Astra Giurgiu s’impose à Medias (2.35)

Dynamique totalement opposée entre Giurgiu (8e) et Medias (13e). L’Astra doit encore gagner deux places au classement afin de pouvoir disputer les play-offs pour le titre et l’Europe. Sa mission n’a rien d’impossible car Giurgiu reste sur 70 % de victoires en dix matches (sept succès, deux nuls et une défaite) alors que le Gaz Metan n’a plus remporté une seule rencontre depuis deux mois (six défaites et un nul). Dans ces conditions, il me semble judicieux de miser sur une victoire à l’extérieur de l’Astra (2.35), qui n’a pas encaissé le moindre but contre Medias lors des quatre dernières confrontations et n’a chuté qu’une seule fois en huit ans sur la pelouse du Gaz Metan.

Fiabilité : 55 %

