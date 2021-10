PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 2 octobre - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Inter s'impose à Sassuolo (1.70)

Quand le champion en titre, actuel 3e de Série A, se déplace chez le 12e qui vient de perdre trois fois en quatre journées, il peut être raisonnablement optimiste. L'Inter, accrochée à domicile par l'Atalanta (2-2) le week-end dernier ne peut se permettre un faux-pas, même léger, à Sassuolo sous peine de voir le Milan AC et surtout le Napoli prendre une trop grande avance au classement. Les Nerazzurri sont dans l'obligation de s'imposer en Emilie-Romagne comme ils l'ont fait lors des deux dernières saison (4-3 et 3-0). Malgré leur voyage en Ukraine cette semaine en Ligue des champions (0-0 contre le Shakhtar), les Milanais ont, pour moi, les armes pour faire le plein de points et de confiance à Sassuolo, qui n'a visiblement plus le niveau des saisons précédentes.

