PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 20 novembre – Série A - Italie

Notre pronostic: Milan s'impose sur la pelouse de la Fiorentina (2.15)

Avec la Fiorentina, ça passe ou ça casse ! Aucun match nul en douze journées de Série A mais six victoires et six défaites ! A Florence, la Viola, a battu Spezia Calcio, Cagliari et le Torino mais dès que les Toscans reçoivent des cadors, la situation se complique: défaite à domicile contre l'Inter et Naples. Comme le Milan AC, co-leader avec le Napoli (dix succès et deux nuls), vise le titre et voyage très bien (victoires sur les pelouses de la Sampdoria, Spezia Calcio, l'Atalanta, Bologne et la Roma, pour un nul sur le terrain de la Juventus), il me semble judicieux d'envisager sérieusement que les Rossoneri prendre les trois points à Florence comme la saison dernière (3-2). Si c'est le cas, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Wolfsburg gagne à Bielefeld (1.90)

Chelsea gagne à Leicester (1.72)

Man. Utd gagne à Watford (1.47)

Brentford ne perd pas à Newcastle (1.46)

Southampton ne perd pas à Norwich (1.27)

Brighton ne perd pas sur le pelouse d'Aston Villa (1.52)

Le Paris FC ne perd pas à Caen (1.36)

Cote totale pour les huit paris extérieurs: 39.59

