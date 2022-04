PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 21 avril - Liga - Espagne

Notre pronostic: Séville ne perd pas à Levante et moins de 2,5 buts dans le match (2.10)

A première vue, on pourrait penser que Séville (3e) s'imposera facilement à Levante (19e). Cependant, en étudiant de plus près les récents déplacements des Andalous en Liga, on constate que ce match n'aura rien d'une partie de plaisir pour le FCS. En effet, il reste sur cinq nuls et une défaite à Barcelone en six rencontres hors de ses bases. Il ne faut d'ailleurs pas s'attendre à une festival offensif ce soir car les Sévillans viennent d'enchaîner les scores suivants à l'extérieur: 1-1, 0-0, 1-1, 0-0, 1-1 et 0-1. De son côté, Levante, qui un urgent besoin de points pour espérer sauver sa place dans l'élite espagnole, a remporté deux matches sur six devant son public, contre Villarreal et Grenade. Mais si Séville veut conserver son ticket pour la prochaine Ligue des champions, la défaite est interdite. Pour toutes ces raisons, je vous propose de jouer le N2 et moins de 2,5 buts dans le match pour tenter doubler votre mise.

Fiabilité : 75 %

Les autres options :

Malmö s'impose sur la pelouse de Varnamo (1.50)

Hammarby gagne sur le terrain de Degerfors (1.66

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 5.23

