PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 21 janvier – Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: Antwerp gagne à Ostende (1.88)

Envisager la victoire du 3e de Jupiler League, Antwerp, chez le 15e, Ostende, n’a rien d’incongru. Les Anversois gagnent une fois sur deux à l’extérieur cette saison et n’ont chuté qqu'à une seule reprise en deux mois, face au Standard de Liège à la 90e minute. De son coté, le KVO a perdu quatre fois sur six dans la même période et compte déjà six défaites sur sa pelouse en onze matches. Enfin, à l’aller en novembre, Antwerp avait largement dominé Ostende 3-0. Pour toutes ces raisons, il me paraît intéressant de parier sur le favori à l’extérieur pour presque doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

