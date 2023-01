PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 21 janvier – Premier League - Angleterre

Notre pronostic: Brighton gagne à Leicester (2.05)

Envisager une victoire de Brighton (7e de Premier League) à Leicester (19e) n’a rien d’incongru, surtout que les Seagulls voyagent bien (5e à l’extérieur): succès à Manchester (Utd), West Ham, Wolverhampton, Southampton et Everton ! Depuis début novembre, Brighton a joué sept matches à l’extérieur et n’en a perdu aucun, toute compétition confondue (cinq victoires et deux nuls). La dynamique est totalement différente pour les Foxes qui viennent d’aligner quatre revers consécutifs (un but marqué pour huit encaissés) et qui ont perdu à cinq reprises en neuf rencontres au King Power Stadium. Sur le niveau des deux équipes et sur la forme du moment, il me semble judicieux de parier sur la victoire des Seagulls à Leicester pour tenter de doubler la mise !

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

Nottingham ne perd pas à Bournemouth (1.45)

Aston Villa ne perd pas à Southampton (1.40)

Le Paris FC gagne à Chamalières (1.74)

Grenoble gagne à Plabennec (1.52)

Rodez gagne à Grasse (1.98)

Braga gagne à Paços de Ferreira (1.44)

Cote totale pour les sept paris extérieurs: 31.38

Pariez sur Leicester - Brighton ici