PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 22 août Premier League – Angleterre

Notre pronostic : Chelsea s’impose contre Arsenal (1.78)

Gros match à suivre aujourd’hui à 17h30 ! Les Gunners ont bien mal débuté leur saison de championnat en s’inclinant chez le promu Brentford (2-0). Une sacrée désillusion pour Mikel Arteta et ses hommes qui ont dû faire avec les absences d’Aubameyang et de Lacazette. Le Français ne sera toujours pas présent aujourd’hui et le Gabonnais reste incertain. Les Blues se sont montrés convaincants lors de la première journée en gagnant largement face à Crystal Palace (3-0). Surfant sur la vague de leur titre en Ligue des Champions, les joueurs de Thomas Tuchel ont de grandes ambitions cette saison. Je pense qu’ils vont l’emporter à l’extérieur. Un pari coté à 1.78 !

Les autres options :

Le Real Madrid s’impose à Levante (1.68)

Manchester United gagne à Southampton (1.60)

Cote totale des trois paris à l’extérieur : 4.78