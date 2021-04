PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 22 avril - Série A - Italie

Notre pronostic: l’Atalanta s’impose sur la pelouse de la Roma (1.90)

Dynamique totalement opposée entre l’Atalanta (3e) qui vient d’aligner cinq victoires consécutives en Série A alors que pendant le même temps, la Roma (7e) ne remportait qu’une seule rencontre, contre Bologne (1-0). Sur leurs sept derniers déplacements, les Bergamasques se sont imposés à cinq reprises (Milan AC, Cagliari, Sampdoria, Vérone et Fiorentina) pour un nul 0-0 à Naples et une défaite 1-0 chez le leader du championnat d’Italie, l’Inter de Milan. Dans ces conditions, il me semble judicieux d’envisager un succès de l’Atalanta au stade olympique de Rome, ce qui lui permettrait de faire un grand pas vers une troisième qualification d’affilée pour la Ligue des champions. Le N2 avec des buts de chaque côté est lui aussi probable (1.78). A vous de voir !

Fiabilité : 50 %

