PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 22 septembre - Ligue des Nations

Notre pronostic: les Pays-Bas ne perdent pas en Pologne et les deux équipes marquent (2.05)

Quarante-trois ans que la Pologne n'a plus battu les Pays-Bas (1979) et seulement trois succès en dix-huit confrontations ! Les Bataves partent donc avec un petit avantage psychologique même s'ils ont dû concédé un nul (2-2) à l'aller. Les partenaires de Lewandowski seront sûrement moins motivés que leurs adversaires du jour car ils sont déjà éliminés et ne devraient pas descendre en Ligue B puisqu'ils comptent trois longueurs d'avance sur les Gallois qui se déplacent en Belgique ce soir. Les "Oranje" voudront eux conserver leur avance sur leurs voisins belges pour ne pas être obligé de les battre lors de la dernière journée. On peut s'attendre à une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté surtout que l'avant-centre du Barça est dans une forme exceptionnelle: 11 réalisations en 8 matches depuis son arrivée en Catalogne ! Avec son nouveau club, il n'est resté muet que lors de la première journée de Liga face au Rayo Vallecano, et à Munich en Ligue des champions. Côté Néerlandais, Memphis Depay est toujours efficace avec sa sélection. Pour info, si les deux partenaires de club marquent ce soir, vous multiplierez votre mise par 5 ! Mais en ce qui concerne cette rencontre de LDN, je vous propose de jouer le N2 avec les deux équipes qui marquent pour tenter de doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 50 %

