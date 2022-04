PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 23 avril - Série A - Italie

Notre pronostic: l'Atalanta gagne à Venise (1.40)

Il est grand temps de réagir pour l'Atalanta (8e), qui vient de perdre trois fois de suite en Série A, sous peine de dire adieu à l'Europe alors que cela semblait acquis pour les Bergamasques il y a quelques semaines. Le déplacement chez la lanterne rouge, Venise, pourrait permettre aux "Nerazzurri" de se relancer. En effet, l'Atalanta est toujours la meilleure équipe d'Italie à l'extérieur (10 victoires, 3 nuls et 3 revers) et les Vénitiens sont déjà pratiquement condamnés (six longueurs de retard sur le premier non relégable, Cagliari) surtout qu'ils viennent d'enchaîner sept défaites de rang (3 buts inscrits et 14 encaissés). Dans ces conditions, je vous propose de parier sur les Bergamasques.

Fiabilité : 65 %

