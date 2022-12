PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 23 décembre - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: Basaksehir s'impose sur la pelouse d'Umraniyespor (1.78)

Basaksehir (5e de Süper Lig) n'a perdu qu'une seule fois à l'extérieur cette saison, sur la pelouse du leader Fenerbahce tandis que Umraniyespor (19e et lanterne rouge) n'a remporté qu'un match depuis le début du championnat de Turquie et a chuté cinq fois sur sept devant son public. Le promu, qui compte six longueurs de retard sur le premier non relégable, risque de souffrir une nouvelle fois à domicile contre un candidat à l'Europe voire au titre de champion. Le club de l'ancien Dijonnais Mounir Chouiar devrait logiquement prendre les trois points dans ce derby stambouliote, ce qui vous permettrait de presque doubler votre mise.

Fiabilité : 60 %

