PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 23 octobre - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Dortmund s'impose à Bielefeld (1.45)

Humilié mardi soir (4-0) en Ligue des champions à Amsterdam, Dortmund (2e de Bundesliga avec six victoires et deux défaites), doit vite réagir à Bielefeld, avant-dernier du championnat d'Allemagne. L'Arminia n'a toujours pas remporté le moindre match cette saison et vient de chuter pour la première fois à domicile 4-0 contre Leverkusen après trois nuls d'affilée face à Fribourg, Francfort et Hoffenheim. La saison passée, le Borussia s'était imposé 2-0 à Bielefeld et 3-0 à domicile. Un scénario similaire serait fort probable car les Haaland, Malen, Reus, Witsel, Hummels et autre Meunier ne peuvent se permettre un nouveau faux-pas chez l'avant-dernier de Bundesliga, après la gifle reçue aux Pays-Bas, afin de ne pas se faire distancer par le Bayern dans la course au titre.

Fiabilité: 75 %

Les autres options:

