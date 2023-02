PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 24 février – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Betis gagne à Elche (1.98)

Quoi de plus logique que d’envisager la victoire du 5e de Liga sur la pelouse de la lanterne rouge ? Elche n’a remporté qu’une seule rencontre cette saison et compte déjà sept défaites sur onze à domicile. Battu à Séville à l’aller 3-0, le dernier du championnat d’Espagne aura du mal ce soir face à des Andalous ambitieux qui ne sont qu’à quatre longueurs d’une qualification pour la prochaine Ligue des champions et qui ont gagné trois fois sur quatre à l’extérieur depuis la reprise : à Madrid contre le Rayo Vallecano (6e), à Getafe (16e) et à Almeria (17e). Pour toutes ces raisons, banco sur le Betis pour tenter de doubler !

Fiabilité : 55 %

Les autres options :

Czestochowa gagne à Bialystok (1.50)

Farul Constanta ne perd pas à Arad (1.30)

Cote totale pour les trois paris extérieurs : 3.86

Pariez sur Elche - Betis ici