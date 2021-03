PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 24 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: la Croatie s’impose en Slovénie (1.74)

La Croatie adore les courts voyages en Slovénie: 100 % de victoires en cinq déplacements chez son voisin ! Les finalistes de la Coupe du monde 2018 disposent d’un effectif bien supérieur à celui des Slovènes et voudront le prouver dès ce soir à Ljubljana en prenant d’entrée une option sur la qualification. Les Modric, Kramaric, Perisic et autre Pasalic ont largement les armes pour signer un sixième succès de suite chez leurs adversaires du jour. Bien qu’invaincue cette saison, la Slovénie n’a affronté que des sélections bien plus faibles que la Croatie (Grèce, Kosovo, Azerbaïdjan et Moldavie). Ce soir, ce sera une autre paire de manches pour les Slovènes face à leur bête noire.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Le Monténégro s’impose en Lettonie (1.82)

La Russie gagne par au moins deux buts d’écart à Malte (1.33)

La République Tchèque gagne par au moins deux buts d’écart en Estonie (1.43)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs : 6.02

