PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 août – Liga - Espagne

Notre pronostic : le Real Madrid s’impose à Vigo face au Celta (1.70)

Le Real Madrid va enchaîner ce soir son troisième match consécutif à l’extérieur et cela ne semble pas du tout poser de problèmes aux « Merengues ». Après s’être imposés (2-0) à San Mames face à l’Athletic Bilbao, les Madrilènes ont confirmé en prenant les trois points chez le promu Almería (3-1). Les hommes de Carlo Ancelotti viseront ce vendredi une troisième victoire d’affilée hors de leurs bases et devraient remplir leur objectif. En effet, le Real est supérieur dans tous les compartiments du jeu et réussit très bien sur la pelouse du Celta Vigo : 70 % de victoires lors des dix derniers déplacements en Galice, pour deux nuls et une défaite... en 2014. Visiblement, Jude Bellingham s’est très bien adapté à ses nouvelles couleurs puisqu’il a été décisif à trois reprises en deux journées. Avec les Vinicius, Rodrigo et autre Valverde, il sera à surveiller de prêt ce soir.

Fiabilité : 65 %

Les autres options :

Monaco gagne à Nantes (1.78)

Glentoran gagne à Ballymena (1.32)

Cote totale des trois paris extérieurs : 3.99

