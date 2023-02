PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 février – Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic : Dortmund gagne à Hoffenheim (1.76)

Coleader avec le Bayern en Bundesliga (43 points chacun), le Borussia est irrésistible depuis la reprise : huit victoires en huit matches (championnat et coupe), dont quatre en déplacement, 22 buts marqués et 7 encaissés ! Dortmund compte bien poursuivre sa série à Hoffenheim (15e) qui reste sur cinq revers consécutifs toute compétition confondue. En effet, le titre de champion d’Allemagne est en jeu face au Bayern et les partenaires de Sébastien Haller ne peuvent se permettre le moindre faux pas. Vu les dynamiques totalement opposées entre Hoffeinhem et le Borussia, j’imagine mal les visiteurs ne pas prendre les trois points ce soir.

Fiabilité : 60 %

