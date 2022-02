PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 février - Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: Charleroi s'impose sur la pelouse du Beerschot (1.84)

Comme vendredi dernier, direction la Belgique pour cette rubrique ! Après la victoire annoncée d'Antwerp à Seraing qui vous avait permis de presque doubler votre mise, je vous propose aujourd'hui le succès de Charleroi (7e) à Anvers, sur la pelouse du Beerschot (lanterne rouge belge). Le BVA compte déjà dix longueurs de retard sur le premier non relégable et risque de souffrir contre une équipe qui a pris plus de points en déplacement (24) qu'à domicile (19). Par ailleurs, le RCSC a remporté 80 % de ces duels face au Beerschot en trois ans. La série devrait logiquement se poursuivre ce vendredi. A l'aller Charleroi s'est facilement imposé 5-2 et dispose des moyens nécessaires, avec notamment son buteur jamaïcain Shamar Nicholson (13 buts en 18 rencontres), pour confirmer sa supériorité.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

L'Inter gagne à Gênes (1.34)

Twente gagne à Waalwijk (2.15)

Linfield gagne à Carrickfergus (1.32)

Paços Ferreira ne perd pas sur la pelouse de Belenenses (1.35)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs du jour: 9.44

