PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 janvier - Coupe de la Ligue 1/2 finale - Angleterre

Notre pronostic: Manchester United gagne à Nottingham (1.68)

Battu sur la pelouse d'Arsenal 3-2 dans les toutes dernières minutes après un match exceptionnel dimanche en fin de journée, Manchester United voudra vite rebondir et ce déplacement à Nottingham en 1/2 finale aller de la Coupe de la Ligue anglaise lui en donne l'occasion. En effet, avant de perdre à l'Emirates, les Red Devils restaient sur neuf victoires et un nul (à Crystal Palace) en dix rencontres toute compétition confondue. Les Mancuniens ont largement les armes pour prendre déjà une option pour la qualification en finale. Forest (13e de Premier League) a lourdement chuté 3-0 en championnat à Old Trafford le 27 décembre. Avec un Rashford en feu actuellement (voir la rubrique "buteur du jour"), Man. Utd devrait logiquement s'imposer au City Ground. Pour info, les fans M.U gardent un excellent souvenir de deux dernières confrontations à Nottingham entre ces deux clubs: 4-0 en 1996 et 8-1 en 1999. Pour toutes ces raisons, je vous conseille de faire confiance aux nouveaux partenaires de Weghorst.

Fiabilité : 65 %

Les autres options:

AZ Alkmaar gagne sur la pelouse de Go Ahead Eagles (1.82)

M'Gladbach ne perd pas à Augbsurg (1.37)

L'Union Berlin ne perd pas à Brême (1.40)

Dortmund ne perd pas à Mayence (1.39)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 8.15

