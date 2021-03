PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 25 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: le Danemark s’impose en Israël (1.72)

Le Danemark adore affronter Israël ! Huit confrontations, sept victoires et une défaite en amical datant de 1978 ! Cette saison, seule la Belgique est parvenue à s’imposer face aux Danois (2-0 et 4-2). Les partenaires du Niçois Kasper Dolberg ont par ailleurs pris quatre points sur six en Ligue des Nations contre l’Angleterre mais aussi dominé deux fois l’Islande, la Suède et les Iles Féroé. Les Vikings voyagent bien puisqu’ils ont notamment gagné 1-0 à Wembley, sur la pelouse des Anglais, et 3-0 en Islande. Selon moi, ils ont les armes pour faire aussi bien que les Tchèques à Tel-Aviv, vainqueurs le 11 octobre dernier, et ainsi bien débuter leur campagne de qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

L’Arménie gagne au Liechtenstein (1.31)

L’Albanie gagne à Andorre (1.25)

La Pologne ne perd pas en Hongrie (1.21)

L’Autriche ne perd pas en Ecosse (1.27)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs : 4.33

