PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 26 août – Bundesliga – Allemagne

Notre pronostic : Leverkusen gagne à Mönchengladbach (1.92)

Ce derby de la Ruhr tourne à l’avantage du Bayer depuis cinq ans et la tendance est à la continuité : six victoires et un nul en sept matches toutes compétitions confondues. A Mönchengladbach, Leverkusen reste sur cinq succès consécutifs, aussi bien en Bundesliga qu’en Coupe d’Allemagne. L’effectif des visiteurs est bâti pour que le Bayer atteigne son objectif, une place parmi les quatre premiers en fin de saison afin de pouvoir jouer la Ligue des champions. Quant au Borussia, il serait déjà bien heureux d’accrocher une place en Ligue Europa Conférence. Après un nul 4-4 à Augbsurg, Gladbach risque de souffrir contre un adversaire qui vient de battre Leipzig. Dans ces conditions, un succès à l’extérieur à 1.92 me semble très bien payé !

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

Dortmund gagne à Bochum (1.42)

L’Atalanta gagne à Frosinone (1.66)

La Roma gagne à Vérone (1.82)

Salzbourg gagne à Wolfsberg (1.44)

Benfica gagne sur la pelouse de Gil Vicente (1.25)

Les Rangers gagne sur la pelouse de Ross County (1.31)

Cote totale des sept paris extérieurs : 19.42

