PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 26 mars Liga 2 – Espagne

Notre pronostic: l’Espanyol Barcelone s’impose à Castellon (1.64)

L’Espanyol Barcelone, dauphin du leader Majorque en Liga 2, compte bien tout faire pour conserver cette place synonyme d’accession directe en Liga. Pour garder leurs deux longueurs d’avance sur Almeria, les Catalans ont tout intérêt à prendre les trois points à Castellon (18e et premier non relégable). A priori la mission n’a rien d’impossible puisque le CDC a perdu à huit reprises à domicile cette saison, pour sept victoires et aucun nul. L’Espanyol étant invaincu depuis deux mois en déplacement, je l’imagine mal chuter ce soir. A l’aller en janvier, les Catalans avaient montré leur supériorité en s’imposant 2-0. Un scénario similaire n’est pas à exclure.

Fiabilité : 60 %

