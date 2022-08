PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 27 août - Bundesliga - Allemagne

Notre pronostic: Dortmund s'impose sur la pelouse du Hertha Berlin (1.66)

Après avoir battu Leverkusen à domicile (1-0) et Fribourg à l'extérieur (3-1), Dortmund a déjà grillé un joker en chutant devant son public face au Werder Brême. Si le Borussia se montre aussi efficace qu'à Fribourg, il serait logique d'envisager aussi un succès à Berlin, sur la pelouse du Hertha, déjà en difficulté après trois journées de Bundesliga: défaite dans le derby contre l'Union et à Mönchengladbach ainsi qu'un nul face à Francfort. Par ailleurs le bilan des Berlinois n'est pas du tout rassurant contre Dortmund: une victoire et six revers sur les sept dernières confrontations en trois ans. Dans ces conditions, je ne vois pas comment le Hertha pourrait éviter la défaite face au Borussia.

Fiabilité : 65 %

Les autres options:

Strasbourg ne perd pas à Auxerre (1.28)

La Real Sociedad ne perd pas à Elche (1.23)

Séville ne perd pas à Almeria (1.27)

Le Torino ne perd pas Crémone (1.35)

Sassuolo ne perd pas à la Spezia (1.36)

Cote totale pour les six paris extérieurs: 6.09

