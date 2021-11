PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 27 novembre – Premier League - Angleterre Notre pronostic: Wolverhampton s'impose à Norwich (2.15)

Avantage aux visiteurs entre Norwich (19e) et Wolverhamppton (6e) ! Les Wolves visent l'Europe (un point de retard sur Arsenal) et voyagent bien (50 % de victoires en six déplacements) alors que les "Canaries" luttent pour le maintien et ont perdu devant leur public quatre fois sur six. Battus à huit reprises en douze journées de Premier League, ils risquent à nouveau la défaite contre Wolverhampton qui voudra rester au contact des Gunners pour la course à l'Europe. Enfin, les favoris restent sur deux succès à Norwich: 2-0 en Cup et 2-1 en championnat. Miser sur la victoire du 6e chez le 19e pour une cote permettant de doubler me paraît judicieux.

Fiabilité : 50 %

Les autres options :

L'Ajax gagne sur la pelouse du Sparta Rotterdam par au moins 2 buts d'écart (1.35)

Benfica gagne sur la pelouse de Belenenses (1.20)

L'Inter gagne à Venise (1.36)

Fribourg ne perd pas à Bochum (1.32)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 6.25)

Pariez sur Norwich - Wolverhampton ici