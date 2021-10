PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 27 octobre – Série A - Italie

Notre pronostic: l’Atalanta s’impose sur la pelouse de la Sampdoria (1.72)

Vainqueur sur la pelouse du Torino, de la Salernitana, et d'Empoli, l'Atalanta (5e) n'a perdu des points en déplacement qu'à Giuseppe Meazza contre l'Inter (2-2). C'est dire si les Bergamasques voyagent bien cette saison. De son côté, la Sampdoria (15e) n'a gagné que deux rencontres en neuf journées de Série A et une seule à Gênes (2-1) contre Spezia Calcio (18e). Enfin, lors des trois dernières saisons, l'Atalanta s'est imposée deux fois sur le terrain de la Sampdoria et concédé un nul. La supériorité des Nerazzurri dans tous les domaines devrait lui permettre de signer une quatrième victoire en cinq déplacements. Dans ce cas, les Bergamasques pourraient rester au contact avec les quatre clubs (Naples, Milan, Inter et Roma) qui les précèdent au classement du championnat d'Italie.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

L’Inter gagne à Empoli (1.48)

Vérone ne perd pas à Udine (1.49)

Rosenborg ne perd pas à Haugesund (1.49)

Séville gagne à Majorque (1.70)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs: 9.61

Pariez sur Sampdoria – Atalanta ici