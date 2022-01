PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 28 janvier - Ligue 2

Notre pronostic: le Paris FC gagne à Dunkerque (2.05)

Quand la victoire du 4e chez le 19e de Ligue 2 peut vous permettre de doubler votre mise, il ne faut pas hésiter trop longtemps. En effet, le Paris FC, qui vise un retour parmi l'élite, reste sur huit victoires et un nul (contre Le Havre) en neuf rencontres, toutes compétitions confondues. Un succès dans le Nord permettrait aux Parisiens de dépasser Sochaux au goal-average, avec toujours un match en moins. C'est dire l'importance de cette rencontre pour le PFC dans la course à la montée. Dynamique totalement opposée pour Dunkerque qui vient d'aligner six défaites et un nul 0-0 contre Sochaux, ne marquant sur cette période qu'un seul but... pour dix encaissés ! Entre un candidat à l'accession en pleine forme et un club luttant pour le maintien qui ne marque plus, j'ai vite fait mon choix.

