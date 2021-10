PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 28 octobre – Liga - Espagne Notre pronostic: l’Atletico gagne à Levante (1.60)

Quand le 4e de Liga se déplace chez le 19e, on peut légitimement envisager une victoire à l'extérieur. L'Atletico n'a perdu qu'un match de championnat cette saison alors que Levante n'en a gagné aucun (5 nuls et 5 défaites). Les Colchoneros compte 75 % de succès hors de leurs bases ce qui incite à l'optimisme surtout que Levante reste sur quatre revers et un nul en cinq rencontres et possèdent la pire défense d'Espagne avec 18 buts encaissés depuis le début de la compétition. Dans ces conditions, il me paraît judicieux de faire confiance aux partenaires d'Antoine Griezmann pour une quatrième victoire en cinq déplacements.

Fiabilité : 65 %

