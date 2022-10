PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 28 octobre - Süper Lig - Turquie

Notre pronostic: Galatasaray remporte le derby sur la pelouse de Karagümrük (1.84)

Bien que seulement 8e de Süper Lig turque à cinq longueurs du leader Fenerbahce, Galatasaray voyage bien: trois victoires, deux nuls et une seule défaite à l'extérieur depuis le début de la saison ! Si "Cimbom" veut revenir au plus vite dans la course au titre ou au moins pour une place qualification en Ligue des champions, la victoire est obligatoire dans le derby stambouliote l'opposant à Karagümrük (12e). Déjà battu devant son public par Basaksehir et Alanyaspor, l'équipe dirigée par Andrea Pirlo risque de connaître de grosses difficultés contre le club de Bafétimbi Gomis, toujours efficace malgré ses 37 ans (4 buts). Alors banco sur la victoire de Galatasaray pour presque doubler la mise!

Fiabilité : 50 %

Les autres options:

Pogon Szczecin gagne à Legnica (1.96)

Widzew Lodz gagne à Zabrze (2.90)

Cote totale pour les trois paris extérieurs: 10.46

