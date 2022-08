PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 3 août - Ligue Europa Conférence

Notre pronostic: Anderlecht gagne à Paide (Estonie) par au moins deux buts d'écart (1.50)

Seulement 4e du championnat d'Estonie, Paide Linnameeskond comptent... 23 points de retard sur le leader Levadia Tallinn après vingt-et-une journées et a déjà chuté trois fois à domicile en dix rencontres. Lors des deux tours précédents, les Baltes ont du avoir recours aux tirs au but pour éliminer les Géorgiens du Dynamo Tblissi après une défaite 2-1 devant leur public au match retour, mais aussi pour sortir les Arméniens du Ararat après deux 0-0. Inutile de préciser qu'Anderlecht sera un adversaire d'un niveau bien supérieur et que le club de Paide terminera son aventure européenne rapidement. Les Belges, vainqueurs notamment de Lyon en amical le 16 juillet (3-0), ne devraient connaître aucun problème pour prendre une option sur la qualification dès le match aller en Estonie. En clair, je les vois s'imposer facilement.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Les Young Boys gagnent à Kuopio (1.41)

Gil Vicente ne perd pas à Riga (1.24)

Czestochowa ne perd pas à Trnava (1.27)

Le Steaua ne perd pas à Dunajska Streda (1.35)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs paris sûrs: 4.50

