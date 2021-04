PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 3 avril Ligue 1 – France

Notre pronostic: Lyon s’impose à Lens (1.80)

Bien que 5e du championnat et plus que jamais en course pour l’Europe, Lens n’a gagné qu’un match à Bollaert en 2021, contre Dijon, la lanterne rouge ! De son côté, Lyon, sans briller, est toujours invaincu à l’extérieur cette année (trois victoires et trois nuls) et n’a chuté qu’une seule fois en déplacement cette saison, à Montpellier mi-septembre. Par ailleurs, l’OL n’a pas droit à l’erreur dans le Pas-de-Calais sous peine de voir ses chances de disputer la Ligue des champions s’envoler. Entre un club qui ne gagne pas à domicile et un autre qui ne perd pas à l’extérieur, il me semble logique de faire confiance aux visiteurs, surtout que Lyon adore jouer à Lens: quatre succès lors de ses cinq dernières visites !

