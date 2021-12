PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 3 décembre – Jupiler League - Belgique

Notre pronostic: l’Union Saint-Gilloise gagne à Saint-Trond (1.68)

Surprenant leader du championnat de Belgique, l’Union Saint-Gilloise a pris plus de points à l’extérieur (19) qu’à domicile (15) depuis le début de la compétition. Avec un tel bilan en déplacement (6 victoires, 1 nul et 1 défaite), le RUSG a largement les armes pour signer un 7e succès hors de ses bases, sur la pelouse de Saint-Trond (11e) qui n’a remporté que deux rencontres sur huit devant son public et qui a chuté à domicile dans 50 % des cas. Enfin, sur ces quatre derniers voyages, l’Union Saint-Gilloise s’est imposé à chaque fois et a inscrit 15 buts pour seulement 3 encaissés. Dans ces conditions, je ne vois pas comment St Trond pourrait éviter la défaite sur son terrain.

Fiabilité : 70 %

Les autres options :

Toulouse gagne à Niort (1.80)

Porto gagne sur la pelouse de Portimonense (1.30)

Le Slovan Bratislava gagne à Moravce (1.34)

Cote totale pour les quatre paris extérieurs : 5.27

Pariez sur St Trond – Union St Gilloise ici