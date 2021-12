PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 30 décembre – Primeira Liga - Portugal

Notre pronostic: Braga gagne à Arouca (1.72)

Arouca (12e) n'a gagné que trois matches cette saison alors que Braga (4e) n'en a perdu que trois. Le SCB n'a chuté que deux fois en déplacement depuis le début du championnat, mais c'était à Porto et à Lisbonne contre Benfica, lors de ses deux derniers voyages. Hormis ces deux revers, Braga a remporté toutes ces rencontres de Primeira Liga en octobre, novembre et décembre. En revanche, Arouca ne compte que deux victoires en treize matches depuis fin août, toute compétition confondue. Dans ces conditions, il me semble judicieux de parier sur un succès des visiteurs pour pratiquement doubler votre mise de départ.

Fiabilité : 60 %

Pariez sur Arouca - Braga ici