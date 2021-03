PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 31 mars Coupe du monde 2022 - Qualifications

Notre pronostic: l’Italie s’impose en Lituanie par au moins 2 buts d’écart et sans encaisser de but (1.78 via MYMATCH)

Recevoir l’Italie et lui marquer un but relève de l’exploit. En effet, les Azzurri sont invaincus cette saison et n’ont toujours pas encaissé le moindre but à l’extérieur : 1-0 aux Pays-Bas, 0-0 en Pologne, 2-0 en Bosnie et 2-0 en Bulgarie ! Par ailleurs, les Italiens restent sur quatre succès consécutifs sur le même score de 2-0. Un scénario identique ce soir à Vilnius ne me surprendrait pas du tout surtout que la Lituanie n’a inscrit qu’un but en six confrontations face aux Transalpins, et c’était à Naples en 2006. Les Lituaniens ont été battus chez eux par la Kazakhstan (0-2) et ont concédé deux nuls contre l’Albanie et la Biélorussie. Evidemment, il n’y a pas photo entre les deux nations et l’Italie a de grandes chances d’enchaîner un troisième succès de suite sans prendre de but en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Pour information, le 2-0 pour les hommes de Mancini est coté à 5.40.

Fiabilité : 60 %

Les autres options :

La France gagne en Bosnie (1.35)

Israël gagne en Moldavie (1.42)

La Hongrie s’impose en Andorre par au moins 2 buts d’écart (1.48)

L’Albanie gagne à Saint-Marin par au moins 2 buts d’écart (1.46)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs : 7.37

