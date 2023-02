PRONOS PARIS RMC Le pari extérieur du 4 février – Série A - Italie

Notre pronostic : l’Atalanta s’impose à Sassuolo (1.94)

L’Atalanta (4e) a pris plus de points en déplacement (21) qu’à domicile (17) cette saison et n’a perdu qu’une seule rencontre hors de ses bases depuis le début de la compétition. Les Nerazzurri comptent 60 % de victoires loin de Bergame et comptent bien revenir de Sassuolo (15e) avec les trois points, même si les Neroverdi viennent de signer un succès retentissant à Milan (5-2). Notez bien que les joueurs d’Emilie-Romagne connaissent des problèmes à domicile (trois victoires en neuf matches) et restent sur deux revers consécutifs devant leur public, contre la Sampdoria (19e) et la Lazio (3e). Enfin, l’Atalanta compte bien conserver sa 4e place synonyme de Ligue des champions en fin de saison. Si j’ai vu juste, vous doublerez votre mise de départ.

Fiabilité : 55 %

Les autres options:

Lecce ne perd pas à Cremone (1.45)

Villarreal gagne à Elche (1.70)

AZ Alkmaar gagne à Volendam (1.50)

Arsenal gagne sur la pelouse d’Everton (1.40)

Cote totale pour les cinq paris extérieurs : 10.04

